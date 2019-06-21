В ФК «Краснодар» перешел полузащитник голландской сборной Тонни Вилена

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Футбольный клуб «Краснодар» и ФК «Фейеноорд» (Нидерланды) согласовали переход в ряды российского клуба полузащитника голландской сборной Тонни Вилены. Урегулированы аспекты трансфера, футболист подписал долгосрочное личное соглашение. К «черно-зеленым» он присоединится на сборе в Австрии, сообщили в пресс-службе клуба.

Тонни Вилена 24 года, он родился в Южной Голландии, начинал заниматься футболом в родном городе, а в возрасте восьми лет перешел в академию ФК «Фейеноорд» из Роттердама. В 17 лет полузащитник дебютировал в голландской Эредивизии в игре против «ВВВ-Венло», тогда же сыграл на международном уровне в матче Лиги Чемпионов УЕФА с киевским «Динамо». Постепенно центральный полузащитник, способный сыграть и в опорной зоне, и на позиции box to box, и в роли «десятки», стал одним из лидеров клуба из Роттердама. Вместе с «Фейеноордом» он выиграл чемпионат страны-2016/2017, завоевывал национальный Кубок сезонов 2015/2016 и 2017/2018 и Суперкубок Нидерландов в 2017 и 2018 годах. В минувшем сезоне Вилена принял участие в 39 официальных матчах, забив семь мячей и сделав восемь результативных передач.

Василий Хитрых