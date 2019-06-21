Удмуртстат сообщил о росте зарплат в республике

За январь-апрель 2019 года среднемесячная зарплата работников всех организаций Удмуртии составила 32,01 тыс. руб. Это на 6,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Удмурстат. С учетом изменения потребительских цен реальная зарплата выросла на 2,1%.

В апреле года средняя зарплата в республике составляла 33,38 тыс. руб. Реальная зарплата в этом месяце увеличилась на 3,1% по сравнению со значением апреля 2018 года. Больше всего получили работники организаций по добыче полезных ископаемых, а также финансовой и страховой деятельности — 64,9 тыс. руб. и 51,6 тыс. руб. соответственно. Меньше всего — в области сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 22,6 тыс. руб., что в 1,5 раза ниже среднереспубликанских значений. Уровень зарплаты работников в учреждения образования на 20,7% ниже среднего показателя по Удмуртии, деятельности по организации отдыха — на 11,5%, здравоохранения и социальных услуг — на 2,3%.

По уровню зарплат Удмуртия заняла 6-е место среди 14 субъектов ПФО. Самую высокую среднюю зарплату отметили в Пермском крае. Она составила 35,7 тыс. руб. Меньше всего получают жители Мордовии — в среднем 26,6 тыс. руб.