Экс-министр спорта Пермского края обжаловал приговор

Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях, осужденный за должностное преступление, обжаловал приговор суда. «Сейчас подали жалобу в сокращенном варианте. После того как мы ознакомимся со всеми документами — там около 150 листов,— будет подана жалоба уже в развернутом варианте»,— цитирует «РБК Пермь» адвоката экс-министра Ивана Хозяйкина. На сайте краевого суда информация о поданной апелляционной жалобе пока не появилась.

Павел Лях был признан виновным в злоупотреблении полномочиями при подписании актов о выполнении работ по реконструкции стадиона «Динамо», повлекшем ущерб бюджету в размере 23 млн руб. При этом подсудимый был оправдан по обвинению в халатности при организации сборов спортсменов краевых сборных. 17 июня Ленинский суд Перми приговорил экс-министра к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти сроком на три года.