Объем введенного в Удмуртии жилья за январь-май 2019 года вырос на 24%

За первые пять месяцев 2019 года в Удмуртии построили 4,81 тыс. квартир общей площадью 331,6 тыс. кв. м. Это на 24% или на 21,1 тыс. кв. м больше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает Удмуртстат. Их них жилые дома общей площадью 193,5 тыс. кв. м построены населением.

В январе-мае 2019 года республика заняла 2-е место среди регионов ПФО по вводу жилья на 1 тыс. человек. Значение составило 294,6 кв. м. Лидером по обозначенному показателю является Татарстан — в нем ввели 294,6 кв. м на 1 тыс. проживающих. Наименьший показатель отметили в Самарской области — он составляет 101 кв. м.