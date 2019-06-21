Жителям Самары повысили плату за воду

С 1 июля 2019 года в Самаре изменены тарифы за воду. Региональный департамент ценового и тарифного регулирования установил новую плату за водоснабжение и водоотведение.

С 1 июля 1 куб. м воды будет стоить 31,6 руб. с учетом НДС, услуга водоотведения оценена в 17,39 руб. В настоящее время тариф составляет 28,21 руб. и 14,99 руб. соответственно. Через год для жителей Самары снова повысят тарифы. Водоснабжение обойдется в 35,08 руб. за 1 куб. м, водоотведение - 19,3 руб.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2019 года тарифы на тепловую энергию в Самарской области вырастут на 3%.

Андрей Сазонов