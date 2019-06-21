Красноярская полицейская попала под следствие за фальсификацию доказательств

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы МВД, которая подозревается фальсификации доказательств по делу о незаконной вырубке леса на сумму 7 млн руб. Об этом сообщает Следственный комитет Красноярского края.

По данным следствия, в 2018 году бригада рабочих под руководством одного из жителей Большеулуйского района незаконно вырубила деревья, в основном хвойных пород. Уголовное дело по этому факту находилось в производстве районного отделения МВД, но в конце прошлого года, как установили правоохранители, начальник отделения дознания сфальсифицировала три протокола допросов свидетелей. После этого следствие приостановили «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Юлия Сасевич