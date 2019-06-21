В Екатеринбурге начинается второй этап опрессовок

В Екатеринбурге с 24 по 27 июня пройдет второй этап гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок), сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). Ранее второй этап планировалось провести с 30 июня по 4 июля. С чем связаны изменения графика в компании не рассказали.

До начала испытаний температуру горячей воды понизят до 40 градусов. Во время опрессовок воду отключат. Испытания будут проводит в ночное время. Опрессовки также пройдут в Верхней Пышме. В Березовском они начнутся с 25 июня.

Ранее сообщалось, что по итогам первого этапа гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок) в Екатеринбурге энергетики зафиксировали 28 повреждений на теплосетях. Трубы не выдержали нагрузки в районе улиц Блюхера, Луначарского, Чапаева, Чайковского, Громова, Белореченская, Ясная, Волгоградская, Бардина, Строителей, Ануфриева.

Опрессовки проходят в Екатеринбурге в три этапа. Первый этап прошел с 26 по 30 мая, третий пройдет с 11 по 15 августа.