Организации Удмуртии израсходовали в 2018 году более 1 трлн рублей

В 2018 году организации Удмуртии израсходовали 1,06 трлн руб. Это почти на четверть больше значения 2017 года, сообщает Удмуртстат. Отметим, что к этим организациям не относятся субъекты малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховые организации и пенсионные фонды. Наибольший объем средств израсходовали организации из сферы обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых и торговли — 418 млрд руб. или 39% от общего объема, 330 млрд руб. или 31% и 83 млрд руб. или 8% соответственно.

В прошлом году компании республики направили 46 млрд руб. на финансирование долгосрочных инвестиций. Из них 78% составили капитальные вложения. На содержание лечебных, санаторно-курортных учреждений, детских садов и яслей, пансионатов и других подобных объектов, состоящих на балансе отчитывающихся организаций, было потрачено 617 млн руб. Также компании региона потратили 1,26 млрд руб. на социальные выплаты работникам. Из них 115 млн руб. или 9% — надбавки к пенсиям и единовременные пособия уходящим на пенсию. Расходы организаций на благотворительные цели увеличились в 1,7 раза и составили 842 млн руб. На оплату услуг банков и других финансово-кредитных учреждений израсходовано 720 млн руб.