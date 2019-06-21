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Porsche не будет переводить GT-модели на гибридные моторы

Компания Porsche не будет устанавливать на свои GT-модели гибридные силовые установки, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Porsche GT Андреаса Пронингера.

«Думаю, это правильное для Porsche решение развивать три направления — электромобили, гибриды и машины с полностью бензиновыми моторами, — пояснил господин Пронингер. — Но для омологации гоночных спорткаров мы должны строить их на той же платформе, что и серийные автомобили, поэтому нет планов делать наши модели гибридными».

Господин Пронингер также отметил, что в Porsche GT намерены делать исключительно бензиновые машины до тех пор, пока на подобные модели существует спрос у клиентов.

Напомним, в 2019 году выйдет первый в истории Porsche серийный электромобиль Taycan, а в ближайшие годы должен появиться гибридный вариант спорткара 911.

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