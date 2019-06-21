Губернатор Новосибирской области пообещал подвести к селу Новотырышкино газ и отремонтировать дороги

Правительство региона сегодня в рамках рабочей поездки посетило Колыванский район, где сегодня строится селекционно-генетический центр по разведению крупного рогатого скота. Учредитель проекта — ООО «Сибирский», инвестор — группа компаний «Горкунов». Общая сумма инвестиций в ближайшие пять лет оценивается в 2 млрд руб. Ожидается, что после открытия предприятия появится более двухсот новых рабочих мест. Также учредитель планирует построить в селе Новотырышкино к сентябрю 2020 года новый элеватор для сушки и хранения зерна.



Андрей Травников, посетив строительную площадку, отметил перспективы проекта и его роль в развитии сельских территорий. «Впервые на территории Новосибирской области не просто реализуется животноводческий и растениеводческий проект, а строится предприятие, которое будет решать племенные, генетические задачи. Это будет хозяйство, производящее племенной скот и наши, российские эмбрионы для других хозяйств»,— рассказал губернатор.

По мнению главы региона, критически важно для этого проекта наличие газа. «Это наше обязательство — заодно мы решим задачу газификации населенных пунктов, находящихся в этом районе. В них живут люди, которые будут трудиться на новом предприятии. Такие перспективные населенные пункты необходимо включать в федеральную программу "Комплексное развитие сельских территорий" — это тоже наша задача. Также важный вопрос — реконструкция дороги. Мы будем его рассматривать, потому что понимаем, что в перспективе здесь сформируется большой грузопоток и категорию дороги нужно повышать».

Для Новосибирской области проекты, подобные тому, что реализуется сегодня в селе Новотырышкино, имеют огромное значение. Это увеличение поступления налогов, организация новых высокотехнологичных рабочих мест, поступление инвестиций в регион, повышение производительности труда самыми современными методами. Следствие этого — улучшение благосостояния жителей — как сотрудников предприятия, так и граждан, покупающих свежую продукцию, выращенную на новосибирской земле, отметили в правительстве области.

Губернатор напомнил, что был в селе Новотырышкино в начале декабря 2018 года и видел, какое печальное настроение было у жителей после банкротства единственного хозяйства-работодателя. «Сегодня у механизаторов совершенно другое настроение. Появилась надежда на будущее в родном селе»,— отметил Андрей Травников. Также в Новотырышкино глава региона вместе с механизаторами на тракторах марки «Кировец» принял участие в работах по подъему зяби на сельскохозяйственных землях ООО «Сибирский».