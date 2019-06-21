Обсудили экспорт и инвестиции

На одной площадке собрались более 400 экспортеров, топ-менеджеров ведущих компаний, представителей институтов развития Челябинской области, эксперты и общественники.



Открыл работу площадки заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук: «Рад приветствовать участников форума. Сегодня мы обменяемся информацией, оценим вклад малых и средних предприятий Челябинской области в экспорт. Оценим и посмотрим, как работают на территории региона национальные проекты, а также найдем пути более активного участия южноуральского бизнеса в этом направлении. Благодарен организаторам мероприятия, прежде всего Территории Бизнеса и «ОПОРЕ РОССИИ» и другим организациям, которые принимали участие в подготовке мероприятия. Тем, кто позволяет создавать такие качественные, грамотные площадки. Желаю успешной работы, успешных контактов, чтобы работа была максимально эффективна».

Вице-губернатор также объявил, что в регионе запущена процедура регистрации Министерства промышленности, и призвал бизнес-экспертов консультировать правительство области в вопросах экспорта, привлечении инвестиций и поддержки производителей.

В рамках работы форума прошли круглые столы, на которых подняли вопросы государственной поддержки экспорта, существующие барьеры и пути их преодоления, а также обсудили нюансы инвестиций в экспорте.

Специальными гостями мероприятия стали ведущий лектор торговой площадки Alibaba Стэнли Ние (Stanley Nieh) и руководитель Центра поддержки и защиты экспортеров при Российско-Китайской Палате Валерий Кайгородов. Спикеры провели мастер-классы по инструментам продвижения российской продукции на рынок Китая посредством электронных платформ, а также рассказали об актуальных тенденциях.

«Все поднятые вопросы и именно то, как эти вопросы доносились до участников, нашли очень горячий отклик. Удалось поймать хорошую точку взаимопонимания и это станет катализатором начала работы. Тем более, что в правительство Челябинской области пришла новая команда, - отмечает вице-президент Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Николай Дунаев. – Все прозвучавшие предложения были услышаны. Уверен, что многие из них будут реализованы. С вице-губернатором Егором Ковальчуком удалось построить открытый и честный диалог по вопросам увеличения потенциала экспорта услуг в регионе и улучшения качества управления промышленным комплексом, особенно в интересах малого и среднего предпринимательства на площадке государственной информационной системы промышленности».

В свою очередь, председатель Российского экспортного клуба ОПОРЫ РОССИИ, учредитель G2R Company Ltd Рушан Гиниятов подчеркивает, что современному российскому экспорту необходима перезагрузка и развитие. «Указ Президента говорит нам о том, что отечественную продукцию необходимо выводить на зарубежные рынки и развивать внешнеторговую деятельность. Однако, с теми экспортерами в том виде, в котором они есть, сегодня это сделать невозможно. Поэтому наша задача: привлечь предпринимателей и показать им возможности новых рынков, дать актуальные знания и поделиться лучшими практиками. Именно для этого мы и организовываем такие площадки как Международный форум «Экспорт и инвестиции». Экспорт - это легко, если ты знаешь как», - сказал он.

Второй день форума продолжился заседанием Российского экспортного клуба ОПОРЫ РОССИИ и биржей контактов с участием закупщиков из 6 стран: Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Ирана и Турции. В B2B-переговорах приняли участие 60 южноуральских производителей.

Организаторами мероприятия выступили Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса, Российский Экспортный клуб ОПОРЫ РОССИИ, G2R Company Ltd. Информационный партнер форума – Коммерсант – Челябинск. Южный Урал.

Пресс-служба оргкомитета Международного форума «Экспорт и инвестиции»