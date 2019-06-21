Партия роста выдвинула на довыборы в Госдуму уральского бизнесмена Сергея Капчука

Партия роста выдвинула на дополнительные выборы в Госдуму кандидатов по трем одномандатным округам. В их число вошел бизнесмен из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Сергей Капчук. Как сообщили в партии, господина Капчука выдвинули по Серовскому одномандатному избирательному округу №174.

Ранее в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело связанное с мошенничестом (ч.3 ст.159 УК РФ) при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд неденоминированных рублей. Эти средства он получил будучи заместитем представителя губернатора Свердловской области при президенте РФ. Преследование Сергея Капчука началось в 2004 году. После возбуждения уголовного дела бизнесмен уехал из России, сначала жил в Объединенных Арабских Эмиратах, позже перебрался в Лондон. В 2018 году господин Капчук был включен в так называемый лондонский список Бориса Титова. Всем бизнесменам из списка обещали, что по возвращении их дела будут тщательно изучены, а сами они не попадут под арест. В конце мая суд приговорил его к двум годам условно.

Известно, что на довыборах в Госдуму РФ по Серовскому одномандатному округу участвует чемпион Олимпийских игр 2014 года по биатлону Антон Шипулин, который набрал 80% голосов в праймериз «Единой России». Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.