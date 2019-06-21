Меняй старую квартиру на новую

АО «ПЗСП» запускает акцию TRADE IN на квартиры в новом доме по ул. Иньвенская, 19

В рамках акции строительная компания АО «ПЗСП» предлагает реализовать квартиру клиента, бронируя на время продажи квартиру в новом доме. Клиенту остается только подписать договор и ожидать завершения строительства новой квартиры.

Напомним, строящийся дом по ул. Иньвенская, 19, сдача которого запланирована на 3 квартал 2020 года, расположен в удачном месте: рядом остановки общественного транспорта «Вышка - 1», «Вышка- 2», два детских сада и две школы, детская и взрослая поликлиники.

Квартиры в доме по ул. Иньвенская, 19 комфортные, спроектированные для жизни. В каждой квартире предусмотрены места хранения: шкаф-купе или гардеробная. Большие остекленные лоджии площадью 7 кв. м. – можно оборудовать кабинет, место отдыха и любоваться рассветами и закатами. В квартирах выполнена полная отделка, включая плитку и даже зеркало в ванной. Дом имеет ряд преимуществ: входы в подъезд с уровня земли, два лифта, просторный холл, отдельная парковка, расположенная не во дворе, а на въезде в жилой комплекс. Застройщик также устанавливает систему видеонаблюдения вокруг дома, на парковке и в лифтах.

«Благодаря запущенной программе trade in у клиента становится еще меньше проблем. Мы снимаем с покупателей все тяготы подготовки документов для продажи старой квартиры, поиска клиентов, показов и прочие сопутствующие этому процессу проблемы», - отмечают в компании.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977 и на сайте. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».