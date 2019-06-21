Краснокутского следователя оштрафовали за фальсификацию доказательств и уволили из органов

Бывшему следователю ОМВД РФ по Краснокутскому району присудили 100 тыс. руб. штрафа по уголовному делу о фальсификации доказательств (ч. 2 ст. 303 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Следственное отделение ОМВД РФ по Краснокутскому району возбудило уголовное дело по факту кражи имущества. Установлено, что преступление совершили четверо граждан по предварительному сговору, однако следователь, в чьем производстве находилось это дело, решила его упростить, уточнили в СУ СК. Она вызвала одного из фигурантов и подготовила протокол якобы данных им показаний, из которого следовало, что преступление он совершил один. Юноша подписал сфальсифицированный документ, но, осознавая противоправность действий, обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время следователь уволена из органов внутренних дел, ее руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Марина Ковалева