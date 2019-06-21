ММК отгрузил рекордный объем сортового проката

В мае 2019 года Магнитогорский металлургический комбинат отгрузил потребителям 181,07 тыс. тонн сортового товарного металлопроката, что является максимальным месячным показателем отгрузки данного вида продукции с момента пуска действующих агрегатов сортового цеха.

Предыдущий рекордный показатель – 172 тыс. тонн отгрузки сортового проката – был достигнут на ММК по итогам июля 2015 года. В настоящее время сортопрокатные мощности предприятия работают с полной загрузкой. В прошлом году компания произвела около 1,8 млн тонн сортового проката, при этом 98% всех продаж пришлись на российский рынок и страны СНГ. Ориентируясь на увеличение прибыли, ММК планомерно снижает долю рядового сортамента и наращивает долю более маржинального сортового проката, на который уже приходится около 30% продаж.

В 2005-2006 годах в сортовом цехе комбината были введены в строй три современных, полностью автоматизированных стана итальянской фирмы Danieli суммарной производительностью свыше 2 млн тонн сортового проката в год, которые позволили вывести из эксплуатации 4 старых сортовых стана. Эти станы стали первыми, построенными на территории бывшего СССР в постсоветскую эпоху, и по уровню оснащения являются одними из самых современных в мире. Всего с момента пуска новых агрегатов на них было произведено свыше 20 млн тонн сортового проката.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»