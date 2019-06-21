Bentley Continental GT Convertible будет стоить от 16,4 млн рублей

Компания Bentley назвала стоимость кабриолета Continental GT Convertible на российском рынке.

Автомобиль на старте продаж доступен в единственной модификации с 635-сильным 6-литровым бензиновым W12 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость такой версии начинается от 16,4 млн руб.

Напомним, премьера Continental GT Convertible состоялась в ноябре 2018 года. В марте 2019 года был показан кабриолет с 550-сильным V8, но стоимость такого варианта, который появится в России в 2020 году, пока не названа.