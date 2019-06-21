21 июня, пятница
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

партнерский материал

Жителя Норильска заподозрили в участии в ИГИЛ

Следственные органы возбудили в отношении жителя Норильска уголовное дело за участие в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». По данным следствия, подозреваемый состоял в организации с октября 2014 года по февраль 2015 года, находясь на территории Сирии. «Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, в том числе к финансированию терроризма»,— говорится в сообщении СКР.

Оксана Павлова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

ЛИЦА БИЗНЕСА

партнерский материал

Профиль пользователя