Жителя Норильска заподозрили в участии в ИГИЛ

Следственные органы возбудили в отношении жителя Норильска уголовное дело за участие в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». По данным следствия, подозреваемый состоял в организации с октября 2014 года по февраль 2015 года, находясь на территории Сирии. «Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, в том числе к финансированию терроризма»,— говорится в сообщении СКР.

Оксана Павлова