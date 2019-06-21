Власти Чукотки предложили обнулить ставки аэропортовых сборов в ДФО и Арктике

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, комментируя озвученную в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина проблему доступности авиаперевозок на Дальнем Востоке, заявил о необходимости снижения авиатарифов. Накануне, в четверг, на прямой линии упоминались высокие цены на авиабилеты в регионах ДФО и, в частности, на Чукотке.

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«Правительство округа ежегодно субсидирует региональные авиаперевозки и сдерживает рост тарифов, тем самым обеспечивая транспортную доступность населению. На более чем 86% направлений утвержденные тарифы составляют 5–7 тыс. руб.,— это 15–20% от экономически обоснованного тарифа. Несмотря на такую стоимость авиабилетов, считаю, что тариф может быть ниже. Одним из решений для снижения тарифа может стать обнуление ставки аэропортовых сборов для регионов ДФО и Арктики и фиксация стоимости топлива. Это сразу станет заметно для населения, и нагрузка на региональный бюджет сократится»,— приводит слова губернатора его пресс-служба. Глава региона уточнил, что 30% авиатарифа составляет стоимость топлива и его доставка, а также аэропортовые сборы.

Власти Чукотки неоднократно предпринимали попытки привлечь к работе на территории автономии авиаперевозчиков из других регионов, но успеха они не принесли по причине высокой себестоимости полетов и ограниченности объема перевозок. Все 36 населенных пунктов Чукотской автономии связывает госкомпания «ЧукотАВИА». Экономически обоснованные тарифы составляют от 9,5 до 93,8 тыс. руб. На направлениях Анадырь—Певек, Анадырь—Лаврентия, Анадырь—Мыс Шмидта тариф установлен в 15–17 тыс. руб. Тем не менее, пассажиропоток в регионе растет (в 2018 году на 25% к 2016 году). При общей численности населения округа в 49,6 тыс. человек на местных воздушных линиях перевозится около 47 тыс. человек в год. Это сопоставимо с количеством перевезенных пассажиров на магистральных авиалиниях за счет федеральных субсидий.

Эрнест Филипповский, Хабаровск