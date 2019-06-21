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Рост мошенничества с помощью социальной инженерии составляет 4-6% в месяц

Фото: Сбербанк

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц. Об этом заявил журналистам зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.


«В нашей стране социальная инженерия продолжает, к сожалению, рост. Пока в России не удалось остановить рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Мы фиксируем рост от 4% до 6% рост „социального“ мошенничества в месяц», — заявил он.

Также Кузнецов отметил, что более 80% мошенничеств в РФ совершается при помощи методов социальной инженерии. Про этом сейчас в основном таким атакам подвержены люди в возрасте 25-35 лет, а в 75% случаев жертвы сами переводят деньги.

Помимо этого, зампред Сбербанка отметил рост открытия офисными работниками фишинговых писем.

«Этот тренд сохраняется с ростом 1-2% примерно за квартал. Это означает, что сейчас более 30% офисных работников смело открывают фишинговые письма», — добавил он.

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