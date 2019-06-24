Фотография для мамы

№ 20 Записки психолога о судьбах оставленных детей

Фото: Евгений Кармаев / ТАСС

Тяжело

Не смог дочитать. Тяжело…

Дмитрий Х

Нигде не лучше

Меня угораздило посмотреть передачу с девушкой, которая бросила свою дочь в поликлинике, мотив своего поступка она внятно объяснить не смогла, зато говорила, что «не убила же я ее!». И, видимо, это и правда новая норма: просто оставить в поликлинике, в парке, дома без воды — не убийство же. С одной стороны, надеюсь, что ее лишат родительских прав на детей; несмотря на юный по нынешним временам возраст для материнства, у нее есть старший сын, который живет с бабушкой и дедушкой, вероятно, тоже «оставила» им, с другой — очевидно, что жизнь в детском доме, даже в самом лучшем, ужасна… Думаю, если покопаться в жизни этих «матерей», то поводов для слез будет в избытке, но не хочется. Ну не готова — не рожай, превентивных мер в избытке, передай государству сразу. Когда ты взрослый, то ты должен, прям должен, справляться со своими проблемами, а не погружать своего ребенка в ад, из которого он никогда не выйдет. Вот и текст об этом, не для слабонервных.

Полина Хайретдинова

Потеря человечности

Что происходит с людьми, не понимаю... Где та самая грань, переступив которую ты уже никогда не станешь человеком? И почему, что толкает женщину к этой грани? Как так получается, что инстинкт материнства умирает навсегда? И как больно за ребят! Помню детские дома, интернаты, по которым нас гоняли в студенчестве. Ты просто пропитываешься их болью и вместе с ними теряешь веру в человечность...

Evelina Khaldarova

«Колонизация космоса — это билет в один конец»

№ 20 Научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый — о космических перспективах России и человечества

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Другого нет у нас пути

Если человечество хочет выжить, то должно стремиться к освоению космоса. Уже сейчас понятно, что ресурсы нашей планеты не безграничны и когда-нибудь закончатся. Да, космос коварен и в нем много опасностей для человека. Но опасности должны объединять нас для их преодоления. Другого пути попросту нет.

Дмитрий Климов

Роботов вперед!

Заголовок статьи — все, что нужно знать о колонизации космоса. Много найдется желающих пожить хотя бы с недельку рядом с чернобыльским саркофагом? Как защититься от убийственного излучения? Колонизация космоса не для людей. Для роботов!

Mihail Yastrebov

Увидеть завтрашний день

Академик прав: если не произойдут качественные изменения в направлении и темпах развития человечества, то поселения на других планетах так и останутся приятной мечтой. Качественные — это такие, какие мы пока не в состоянии предвидеть, опираясь на сегодняшний уровень развития науки и техники.

Vladi Smolovich

На фоне Пушкина

№ 21 Что представляет собой отечественная словесность в год 220-летия «нашего всего»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Естественный отбор

Наше время ничем особенным не отличается от всякого другого. Пушкин в свое время писал, что поэтов развелось столько, что скоро мы будем читать стихи друг другу за неимением читателей. В Серебряном веке писали все — от студенток и профессоров до дворников и военных. Дело писателя — хорошо писать, а люди оставят себе то, что им нужно.

Сергей Семенов

Читатель не виноват

Ничего себе! Я, читатель, виноват, что пишут дрянь! Толстые журналы давно превратились в междусобойчики, где пилят бюджетные деньги между бездарными авторами. Уберите субсидии, и их никто не будет покупать. Давно пора прекратить тратить деньги на этих бездарей…

Дима

Внезапный стон

Прочитала эссе (наверное, так это называется, да?) Натальи Борисовны Ивановой в журнале «Огонек», посвященное, кажется, юбилею Пушкина. В тексте (опять же, кажется, наверняка трудно сказать) присутствуют брызги чего-то любопытного и небессмысленного, но главные мои претензии не содержательные даже, а формальные, структурные.

Как же немыслимо архаично смотрится сегодня такое импрессионистское «толстожурнальное» письмо, при котором абзац начинается с размышлений о трагическом, по мнению автора, ускорении литературной жизни, а заканчивается внезапно кратким и суровым, как удар гильотины, отзывом о романе «Брисбен». Можно сколько угодно иронизировать над простеньким американским каноном «5 paragraph essay», при котором тезис идет вначале, потом разрабатывается, подкрепляется, аргументируется, проверяется посредством контраргументации и в конце вновь повторяется, уже с учетом проделанного логического пути. Но вот когда дочитываешь до конца образцово петлистый, идеально непересказываемый, абсолютно герметичный боговдохновленный, как стихи, текст Натальи Борисовны и осознаешь, что даже близко не понял, в чем, собственно, состоит авторская идея (ну, кроме того, что «все не так» и «нонеча не то, что давеча»), думаешь невольно, а ведь, черт побери, не так плох этот самый простенький американский канон.

Один очень мною уважаемый человек сегодня по поводу некоего текста, претендующего на жанровость и сюжетность, сказал, ну, это же не рассказ, это этюд. Что-то у нас, куда ни глянь, один сплошной этюд — так теперь всегда и буду подобные объекты называть.

(Извините, это был внезапный не вопль даже читательский, а стон. Ну, или можете его списать на некоторый сезонный перегрев.)

Galina Yuzefovich

Критика не без крови

Очень интересная тема! Я вообще не знаю, как надо писать критику. Ну вот все правильные форматы и жанры — не умею. Но при этом страшно люблю схемы и критерии. Поэтому благодарна! Если бы еще она была отвлеченной от живых людей. Но в критике без личностей, похоже, никак. Что ж, пусть будут когти, рык и капли крови. Сама тема все равно классная.

Anna Zhuchkova

Книжная экономика

Советская экономика была экономикой дефицита товаров, сейчас экономика дефицита денег, в советское время был дефицит книг, сейчас дефицит читателей — при огромном разнообразии названий. Сюжеты и жанры много импортируем из-за границы. Качеством — в целом — уступаем (и сильно). Наш книжный рынок мал и беден, возможно, по причине качества выпускаемых книг, а может, ровно наоборот — беден из-за низкого качества. Спрос ли рождает предложение или предложение рождает спрос — ответа на этот вопрос лучше избежать (бывает и так, и так). В литературе, как и в прочих отраслях, есть «чиновники» (люди, нацеленные на поддержания процесса и своего участия в нем) и «бизнесмены» (нацеленные на результат) — первые пока побеждают.

Владимир Очеретный

Таежные ангелы

№ 21 Две пенсионерки против «черных лесорубов»

Фото: Из личного архива Любови Аликиной

На женских плечах

Обалдеть, конечно... Две женщины на своих плечах выносят то, чем должны заниматься оравы чиновников. Степень прогнивания системы и человеческих душ поражает!

Marina Vitalievna

Замена бюрократам

Молодцы, женщины! То, что делают они, обязаны делать чиновники, получающие зарплату от государства, а не отписываться и отводить глаза от насущных проблем!

Мадина К.

Письма читала Мария Портнягина