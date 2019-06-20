За «Единую Россию» в Татарстане готовы голосовать 52% — Фарид Мухаметшин

«Среди определившихся: тех кто, точно пройдет на выборы и проголосует, — рейтинг «Единой России» почти 52%», — сообщил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на конференции татарстанских единороссов по выдвижению кандидатов на выборы в парламент республики. Спикер выразил опасения, что часть избирателей «могут дистанцироваться от любых политических сил». «Электорат не перетекает куда-то от нас, да и особо некуда»,— сказал господин Мухаметшин.

Лидер татарстанских единороссов признал, что партия власти вступает в избирательную кампанию «не в самых простых условиях с точки зрения одобрения деятельности партии нашим населением». Виной этому он назвал «непопулярные, но во многом неизбежные решения по совершенствованию федерального законодательства», в том числе повышение пенсионного возраста. Также он посетовал на «замедление темпов роста уровня жизни» из-за «турбулентности в мировой экономике» и «санкционного давления на РФ».

По словам господина Мухаметшина, «Единая Россия» пойдет на выборы в Госсовет с программой «На благо республики — в интересах каждого». Депутаты-единороссы будут «добиваться, чтобы экономический рост напрямую отражался на качестве жизни татарстанцев». Нужно на деле доказать, что интересы жителей под надежной защитой закона и властей»,— заключил господин Мухаметшин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"