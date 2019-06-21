Инвестициям назначат ответственного

Вслед за правительством Саратовской области поменяет свою структура и городская администрация. У главы города Михаила ­Исаева появится заместитель, который займется вопросами стратегического планирования и привлечения инвестиций. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании городской думы. Депутаты считают, что заместитель по инвестициям необходим городу, однако политологи воспринимают появление новой должности как «обеспечение работой тех, кто не может найти себя в реальном секторе».

В администрации Саратова ожидается изменение структуры. В соответствии с ним ликвидируется должность заместителя главы администрации, руководителя аппарата (сейчас ее занимает Елена Злобнова). Взамен вводятся две должности: руководитель аппарата администрации и заместитель главы администрации по стратегическому планированию.

Изменение структуры обсудили на вчерашнем заседании комиссии саратовской городской думы по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам.

Объясняя их необходимость, Елена Злобнова (ожидается, что новую должность, в соответствии с обязанностями которой назначенный на нее чиновник будет курировать стратегическое развитие и инвестиции областного центра, займет именно она) напомнила о национальных проектах, за исполнением которых нужен контроль. «Требования к планированию и контролю имеют особое значение»,— уточнила она.

Кто займет пост руководителя аппарата, пока неизвестно. Сейчас у главы Саратова Михаила Исаева семь заместителей. Кроме Елены Злобновой аналогичные посты занимают Антон Корнеев (курирует градостроительство и архитектуру), Максим Сиденко (зам по городскому хозяйству), Алексей ­Никитин (экономические вопросы), Ирина Солошенко (строительство), Наталия Леонтьева (социальная сфера), Максим Леонов (взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления).

Вопрос об изменении структуры мэрии в ближайшее время будет вынесен на заседание саратовской гордумы.

Напомним, в начале июня была изменена и структура правительства Саратовской области. По предложению губернатора Валерия Радаева была введена должность вице-губернатора — председателя правительства, которую занял бывший глава Энгельсского района Александр Стрелюхин, появился второй заместитель председателя правительства по социальной сфере. Этот пост займет депутат облдумы, директор ССЭИ РЭУ им. Г.В.Плеханова Сергей Наумов («Единая Россия»), его кандидатуру уже одобрили члены комитета по государственному строительству и МСУ регионального заксобрания. Курировавшему только строительство аэропортового комплекса «Гагарин», полеты из которого планируется начать в августе этого года, зампреду Василию Разделкину передали сферу промышленности.

Беспартийный депутат гордумы Олег Комаров, присутствовавший на заседании комиссии гордумы, сомневается в эффективности новой структуры администрации. «Мы ежегодно, а то и по нескольку раз в год поддерживаем изменения структуры мэрии, инвестиционные паспорта и так далее. А где результат? Бывший сити-менеджер Валерий Сараев в 2016 году предложил нам поддержать инвестиционный паспорт города на очередной год. В нем были и горнолыжный спуск на Соколовой горе, и детская железная дорога, и дворец художественной гимнастики, и парк „Швамбрания“ на полях НИИ Юго-Востока. И где сейчас это все? Идей много, но их не реализуют. Между тем все эти новые чиновники, ответственные за инвестиции, исправно получают зарплаты и премии»,— отмечает господин Комаров.

Его коллега Андрей Карасев (КПРФ) считает, что должность замглавы по стратегическому правлению нужна. «Это должностное лицо будет иметь более весомое значение при ведении каких-либо переговоров, чем, к примеру, даже глава города. Как уж оно будет делать свою работу, это другой вопрос. А самое главное, что введение новой должности не меняет финансовую структуру мэрии»,— уточнил коммунист.

Единоросс Дмитрий Кудинов считает, что вести работу по привлечению инвестиций в Саратов должен отдельный сотрудник мэрии. «Это очень тонкая работа. Мы понимаем, что без привлечения инвестиций развиваться городу трудно. Поэтому если мы нацелены на результат, то должен быть отдельный сотрудник, который с утра до вечера будет только этим и заниматься. А как оно получится, будем уже смотреть на практике»,— уточнил он.

Политолог Дмитрий Олейник уверен, что городу нужны не дополнительные чиновники, а развитие местного самоуправления и депутатского контроля за работой мэрии.

«В конце XIX века, когда Саратов активно развивался и по праву назывался столицей Поволжья, в городской управе работали четыре человека и много писали в городскую думу, что очень нужны еще как минимум три ставки. В начале прошлого века городских служащих стало семь. Теперь их немногим меньше двух тысяч,— отметил господин Олейник.— Администрация давно выполняет не управленческую, а социальную функцию, обеспечивая работой тех, кто не может найти себя в реальном секторе. Еще один заместитель по планированию и инвестициям, очевидно, никак не повлияет на ситуацию, так как надо менять не структуру, а ­отношение».

Марина Ковалева