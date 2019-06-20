«Такое решение Василия Бойко-Великого не обрадовало»

Басманный суд арестовал бизнесмена Василия Бойко-Великого до 19 августа: его подозревают в хищении более $500 тыс. со счета бывшего совладельца банка «Кредит-Экспресс» Владимира Шеина в 2014 году. По данным следствия, предприниматель действовал в составе организованной группы. Сам обвиняемый в суде сказал, что в тот период к банку не имел отношения и обвинения отверг. Подробности из зала суда рассказал корреспондент «Коммерсантъ FM» Владимир Расулов.

— Судья, по сути, объяснил решение об аресте аргументами следователя. С процессуальной точки зрения там было все довольно шаблонно: обвинитель просил отправить Бойко-Великого в СИЗО, мотивируя это тем, что если тот будет на свободе, то может скрыться от следствия и суда. У бизнесмена есть загранпаспорт, который теоретически позволит ему это сделать. Кроме того, по мнению следователя, если не отправить предпринимателя в СИЗО, то он может создать ложные доказательства своей непричастности к тому, в чем его обвиняют. Более того, было отмечено, что статья, по которой обвиняется Бойко-Великий, тяжкая — за нее следует наказание в виде более трех лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители пока еще не установили всех участников этой предполагаемой преступной группы.

В свою очередь, защитники бизнесмена просили его отпустить под залог в 10 млн руб., которые адвокат Вадим Миндлин готов был лично внести. Об этом он заявил на заседании.

Вместе с тем, арест на два месяца — это довольно стандартный срок в такой ситуации. Но, понятно, это решение самого Василия Бойко-Великого не обрадовало. В своей речи он говорил даже о том, что он уже находился в СИЗО в свое время по другому делу, но потом оно ничем плохим для него не завершилось и было закрыто за отсутствием состава преступления. Все суды потом, по словам защиты, признали, что бизнесмен находился под стражей не очень законно. То есть адвокаты, в том числе апеллировали к тому, что для их подзащитного следует избрать меру пресечения, не связанную с заключением. Сам бизнесмен, в свою очередь, говорил, что по итогам того дела он вышел под залог в 50 млн руб. Он заявил судье, что таким образом возникает некая коллизия — либо он остается под залогом, либо все-таки его отправляют в СИЗО. В последнем случае ему должны вернуть эти самые 50 млн руб. залога, который был внесен ранее.