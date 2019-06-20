В Выборгском районе Петербурга нанесли первую «вафельную» разметку

В Петербурге появилась первая «вафельная» разметка, на пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели. Как сообщили в пресс – службе Смольного, заказчиком работ выступило СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».

Особенностью разметки является то, что обозначает границы участка, которые нельзя пересекать в случае образования пробки — чтобы водители не выезжали в зону перекрестка и не создавали препятствие для движения транспорта в поперечном направлении. При этом подобная дорожная разметка наносится только на перекрестках, оборудованных средствами фотофиксации нарушений ПДД.

В Смольном добавили, что желтая разметка до 1 сентября появится на перекрестках Пискаревского и Полюстровского проспектов, Богатырского и Коломяжского проспектов.