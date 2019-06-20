Мэры Зеленодольска и Елабуги могут уйти в отставку после выборов в парламент Татарстана

Глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Александр Тыгин может покинуть свой пост после выборов в Госсовет Татарстана. Сегодня на конференции «Единой России» его выдвинули кандидатом в депутаты. Он занял в партсписке 27-ю строчку.

Сам господин Тыгин в беседе с корреспондентом «Ъ-Казань» не смог однозначно ответить, хочет ли он работать в Госсовете. «Есть понятие партийной дисциплины. Не торопитесь»,— пояснил он.

Также на работу в Госсовет может перейти глава Елабужского района Геннадий Емельянов. Единороссы выдвинули его в Елабужском одномандатном округе.

В выборах в Госсовет также будут участвовать глава Спасского района Татарстана Камиль Нугаев (15-е место партсписка), глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов (Прибрежный округ), глава Агрызского района Валерий Макаров (Менделеевский округ). Также кандидатом «Единой России» стал глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов. Его выдвинули в Зареченском округе.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, вторая половина — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"