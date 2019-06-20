Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении «Ямалкоммунэнерго»

ОМВД по Тазовскому району возбудило уголовное дело в отношении АО «Ямалкоммунэнерго» по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Компания обвиняется в незаконном начислении платежей жителям поселка Тазовский при отсутствии предоставления услуги по водоотведению жидких биологических отходов.

По материалам дела, в марте текущего года глава поселка Тазовский написал заявление районное ОМВД о действиях АО «Ямалкоммунэнерго». По результатам доследственной проверки прокуратуры, оказалось, что компания не выполняла свою работу, однако с января 2015 года по декабрь 2018 года получила от жителей поселка более 3,1 млн руб. Несмотря на достаточное количество доказательств, ОМВД по Тазовскому району долгое время не возбуждало уголовное дело, рассказали в прокуратуре Ямала, поэтому начальнику полиции было внесено соответствующее требование.

АО «Ямалкоммунэнерго» зарегистрировано в 2011 году в Салехарде. Головная компания — «Корпорация СТС», принадлежащая Артему Бикову и Алексею Боброву. По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал предприятия равен 1 млрд руб.