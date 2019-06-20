Водоканал Санкт-Петербурга назвал крупнейших должников

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» назвали крупнейших должников. Как сообщили в пресс-службе предприятия, лидером по объему задолженности является ООО «ЖКС №1 Невского района», не заплативший ГУП 299,9 млн руб. В списке должников ООО «ЖКС №1 Кировского района», ООО»ЖКС №3 Центрального района», ООО»ЖКС №1 Колпинского района», АО «Ломо» и АО «Завод имени М.И. Калинина».

Напомним, что по данным Жилищного комитета на начало мая текущего года, просроченная кредиторская задолженность исполнителей коммунальных услуг свыше двух месяцев перед ресурсоснабжающими организациями составляет более 9,3 млрд рублей. У ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» снижение задолженности составило 12%, до 283 млн руб.