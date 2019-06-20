Иностранцы продавали в одном из вузов Краснодара африканский гашиш

Сотрудники краевого УФСБ пресекли деятельность группы иностранцев, которые длительное время сбывали растительные наркотики среди студентов одного из краснодарских вузов.

В ведомстве подтвердили, что в ходе «проверочной закупки» при очередной попытке сбыта сотрудники спецподразделения УФСБ задержали иностранных студентов, у которых изъяли гашиш, предположительно афганского происхождения. Наркоторговцы заключены под стражу в изолятор временного содержания Краснодара.

Сейчас устанавливаются другие участники преступной группы, а также места хранения и каналы поставки гашиша на территорию России.

Василий Хитрых