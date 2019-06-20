«Золотой колос» вернул в бюджет Воронежской области около 20 млн рублей

По итогам спланированных следственных действий, проведенных сотрудниками СКР по Воронежской области, неким подозреваемым возмещен ущерб РФ на сумму около 20 млн руб. с учетом пени, сообщили «Ъ-Черноземье» в ведомстве. В СКР не стали раскрывать название компании и имя подозреваемого, отметив, что организация занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Источники «Ъ-Черноземье» на рынке сообщили, что речь идет о местном ООО «Золотой колос», которым руководит Курбан Каллаев.

В СКР уточнили, что уголовное дело в отношении директора было возбуждено из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере с организации путем включения в декларации заведомо ложных сведений (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ). Материалы следователям предоставили сотрудники регионального ГУ МВД и налоговой инспекции. Судя по данным следствия, господин Каллаев в первом квартале 2016 года создал «фиктивную цепочку договорных обязательств с воронежскими фирмами, без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности». При этом результаты «от мнимых взаимоотношений» были включены в вычеты по налогу на добавленную стоимость, с «заведомо ложными сведениями» была подана декларация по НДС за соответствующий период. Общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость превысила 15 млн руб., сообщили в СКР. Но так как руководитель «Золотого колоса» ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов не привлекался и полностью возместил суммы недоимки, в соответствии с требованиями законодательства он был освобожден от уголовной ответственности. Расследовании в отношении бизнесмена прекращено.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Золотой колос» зарегистрировано в 2013 году, директором и единоличным владельцем выступает Курбан Каллаев, который также владеет воронежским ООО «Вектор». Последний раз компания раскрывала финотчетность в 2016 году, выручка тогда составляла 523,3 млн руб., чистая прибыль – 6,9 млн руб. В 2017 году «Золотой колос» уплатил 2,6 млн руб. налогов, в том числе 1,7 млн руб. НДС и 6,6 млн руб. налога на прибыль.

О том, как осудили бизнесмена Салиха Конакова за мошенничество с налогами, в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежское масло отжали в особом порядке».

Андрей Цветков, Андрей Прах