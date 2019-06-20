На Ленинградском комбинате хлебопродуктов модернизируют производство

На Ленинградском комбинате хлебопродуктов им. С.М. Кирова в Петербурге будет модернизировано производство. Предприятие — крупнейшая мельница в Европе, отметила 80 –летие. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как заявил врио губернатор города Александр Беглов на выездном заседании на комбинате, Петербург будет поддерживать данное производство, « в том числе в реализации благотворительных и экологических проектов».

Подробности программы модернизации не приводятся.

Добавим, что мельничный комбинат был введен в эксплуатацию 20 мая 1939 года.