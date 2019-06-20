Верховный суд Адыгеи возглавил Байзет Шумен

Президент РФ Владимир Путин назначил Байзета Шумена на должность председателя Верховного суда Республики Адыгея, сообщает официальный интернет-портал правовой информации. Предшественник господина Шумена Аслан Трахов ушел в отставку в мае текущего года в связи с достижением предельного для председателя суда возраста (70 лет).

Байзет Шумен окончил юридический факультет Кубанского госуниверситета в 1992 году, служил следователем прокуратуры, с 2000 года работает в судебных органах (мировой судья, судья Теучежского райсуда, с 2008 года – председатель Теучежского районного суда).

Анна Перова, Краснодар