В Красном Сулине строителя коллекторов подозревают в хищении на 9,5 млн рублей

Руководство компании ООО "Анастасия" подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) , сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным следствия, в сентябре 2014 года МКУ "Управление муниципальным заказом" заключило контракт с «Анастасией» на строительство канав и реконструкцию городских коллекторов в Красном Сулине. Компания не выполнена часть объемов работ, однако оплату за них в размере 9,5 млн руб. получила.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности генерального директора фирмы и других управленцев.

По данным сервиса «СПАРК Интерфакс», ООО «Анастасия» было зарегистрировано в 1991 году с основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». До ноября 2017 года компания была зарегистрирована в Батайске, затем перебазировалась в Домодедово Московской области. Сейчас фирма находится в процедуре банкротства. В июне в отношении ООО «Анастасия» ввели наблюдение, а в январе этого года компанию признали банкротом и ввели в ее отношении конкурсное производство. До назначения конкурсного управляющего генеральным директором компании являлся Титал Намоян.

Дарья Голякова