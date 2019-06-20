Минфин предложил обнулить НДС на высокоскоростные ж/д перевозки

Минфин предложил обнулить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на перевозку пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом, а также на услуги по аренде и использованию инфраструктуры этого транспорта. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо этого министерство считает нужным установить нулевую ставку по налогу для вновь вводимых объектов «недвижимого имущества, составляющих инфраструктуру высокоскоростного железнодорожного транспорта». Если проект закона будет одобрен, он вступит в силу с января 2025 года и будет действовать до 2060-го.

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является «стимулирование развития и обновления инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта». «Реализация проекта федерального закона будет способствовать развитию субъектов Российской Федерации, созданию новых рабочих мест, а также повышению налогового потенциала регионов»,— уточняется в записке.

В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что проекты строительства и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта получат налоговые льготы. Как рассказывал премьер, инициатива направлена на поддержку «инвестиционной активности в важнейших секторах экономики».