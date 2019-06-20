В Ростове военных обвиняют в получении пенсий на 1 млн рублей по подложным документам

Бывших военнослужащих полевой почты обвиняют в мошенничестве при получении пенсионных выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемые перед увольнением внесли фиктивные данные о периоде прохождения службы в свои личные дела и военные билеты. Это позволило им несколько лет незаконно получать пенсионные выплаты. Таким образом, обвиняемые нанесли государству ущерб в 1 млн руб.

Дела направлены в Ворошиловский районный суд Ростова для рассмотрения по существу. Подозреваемым до шести лет колонии и штраф до 80 тыс. руб.

Дарья Голякова