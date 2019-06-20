Алексей Текслер прокомментировал заданный Владимиру Путину вопрос о ФАПах

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер выступил с официальным комментарием по поводу вопроса о нехватке кадров в районных ФАПах, который во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным озвучила сотрудница фельдшерско-акушерского пункта в поселке Маук Каслинского района Светлана Каташова. Он отметил, что проблема с врачами есть, и в регионе из 659 ФАПов работают только 80%.

«20% ФАПов не функционируют из-за отсутствия медицинских работников. Существует также проблема с физическим отсутствием фельдшерско-акушерских пунктов там, где это необходимо. Мной поставлена задача в этом году запустить 24 пункта в сельской местности, и в ближайшие годы – еще 100», - сообщил Алексей Текслер.

Господин Текслер рассказал, что поручил чиновникам до 1 сентября разработать региональную программу привлечения молодых врачей узких специальностей в сельскую местность. «Нужно принимать новые неординарные решения. Это не только помощь в получении жилья, возможны другие инструменты, например, предоставить возможность после отработки определенного стажа получить жилье в другом месте», - подчеркнул Алексей Текслер.