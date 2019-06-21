Ставка на привлекательность

В Удмуртии наблюдается отрицательная динамика миграции бизнеса.По итогам прошлого года 314 удмуртских предпринимателей перерегистрировались в других регионах, и только 233 «перешли» в Удмуртию.Однако, как отметил первый вице-премьер региона Александр Свинин, эти цифры составляют лишь 0,14% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе и не могут в значительной степени повлиять на экономику региона. В то же время глава Удмуртии Александр Бречалов считает, что республика является «Клондайком для инвесторов». Эксперты отмечают, что для того, чтобы привлекать внешних инвесторов, республике необходимо сделать для предпринимателей условия лучше, чем соседних регионах.

По информации минэкономики Удмуртии, в республике отмечается отрицательная динамика миграции бизнеса.По итогам прошлого года 314 удмуртских предпринимателей перерегистрировались в других регионах, и лишь 233 «перешли» в Удмуртию. Если рассматривать отдельно по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, то первые показывают положительные значения – в 2018 году в Удмуртии на 14 предприятий стало больше, а вот миграция вторых отрицательная –регион покинули 95 индивидуальных предпринимателей. Для перерегистрации бизнес выбирает в основном в Москву и Московскую область, Пермский край, Татарстан, Башкортостан, Крым и Севастополь. «Основная причина «перехода» — естественное миграционное движение населения, при котором центрами притяжения являются крупные города, обладающие большими финансовыми ресурсами, более развитой инфраструктурой, а также южные территории с более благоприятными климатическими условиями»,— поясняют в минэкономики Удмуртии. Интересно, однако, что «приходят» в Удмуртию бизнесмены из тех же регионов.

В минэкономики отмечают также, что существенного ущерба миграция бизнеса экономике региона не наносит. «Цифра в 0,14% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства — это настолько не влияющая величина, это даже не статистическая погрешность, тут не 1-2%. Это первое. Второе, Удмуртия — часть Российской Федерации, и то, что предприниматели регистрируются в другом регионе для Российской Федерации в общем-то неплохо, они же от нас не в оффшор уходят. Значит, в целом правовой экономический ландшафт для предпринимателей нормальный»,— считает первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин.

По его мнению, показатель, который напрямую демонстрирует, насколько предпринимателям комфортно работать в республике — это налоговые поступления от субъектов МСП. «За два года — плюс 30%. За четыре месяца 2019 года - еще плюс 19%. Мы С субъектами малого и среднего предпринимательства за последние два года сделали плюсом 1 млрд 100 млн руб. в бюджет. А за четыре месяца этого года не учтенных изначально доходов в бюджете от субъектов малого и среднего предпринимательства — плюс 200 млн руб.»,— говорит господин Свинин.

По данным Федеральной налоговой службы, в 2018 году субъектами МСП Удмуртии уплачено в бюджетную систему России 35,7 млрд руб., в том числе налоговых платежей — 24,2 млрд руб. Темп роста налоговых поступлений к уровню 2017 года составил 125%.

Власти региона заинтересованы в привлечении внешних инвесторов в регион. В недавнем интервью «Интерфаксу» глава Удмуртии Александр Бречалов назвал республику «Клондайком для инвесторов». Он пояснил, что экономика республики долго «варились в собственном соку», так как регион до 1989 года был закрытым, в настоящее время объем инвестиций в Удмуртии меньше, чем у соседей.«Поэтому сейчас в Удмуртию инвестировать, может быть, чуть легче, чем в другие регионы – за счет эффекта низкой базы»,— отметил господин Бречалов.

Для того чтобы остановить уход предпринимателей в другие регионы, а также привлечь их в Удмуртию из других регионов, правительство республики сейчас рассматривает возможность установления пониженных налоговых ставок и введения налоговых каникул для предпринимателей и юрлиц, как впервые регистрирующихся в республике в качестве вновь созданных, так и для действующих,переезжающих в Удмуртию из других регионов, сообщили в минэкономики региона. Отмечается, что такой закон может вступить в силу уже с 1 января 2020 года.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Удмуртии Александр Прасолов, считает, что республике необходимо сделать для предпринимателей условия лучше, чем в других регионах, особенно соседних. «Для малого бизнеса упрощенная система налогообложения может иметь разные процентные ставки. Федеральным законом предусмотрено, к примеру, в упрощённой системе налогообложения снижение ставки с 6% до 1%. Есть регионы, где как раз определенные решения приняты, то есть где-то есть и 1%, где-то 3%. Это зависит в некоторых регионах от вида деятельности, в некоторых — от численности работников ИП. Например, если это один предприниматель, то в некоторых регионах сделана минимальная ставка вне зависимости от вида деятельности. Поэтому нам есть куда смотреть»,— отметил господин Прасолов.

Оксана Мымрина