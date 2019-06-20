Приговор экс-руководителю строительной организации ФСБ вступил в силу

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ оставила без изменений приговор бывшему директору ФГУП «Кавказский военно-строительный отряд (ВСО)» ФСБ России Сергею Совертокину, ранее осужденному на 4 года колонии за превышение полномочий. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в суде.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в феврале текущего года Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал Сергея Совертокина виновным в превышении полномочий при реализации проекта строительства домов для сотрудников ФСБ в Сочи. По словам Алены Катькало, пресс-секретаря СКОВС, дело слушалось судом в закрытом режиме. «Суд признал, что в период с 2011 по 2015 годы Сергей Совертокин, находясь в Сочи, совершил действия, выходящие за пределы его полномочий и повлекшие нарушение интересов организаций, охраняемых законом Российской Федерации», – сообщила госпожа Катькало, уточнив, что остальные подробности приговора разглашению не подлежат. Сергей Совертокин был взят под стражу в феврале 2018 года.

Анна Перова, Краснодар