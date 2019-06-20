«Газпром газораспределение Нижний Новгород» направит 229 млн рублей на дивиденды

На общем собрании акционеров ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» было принято решение о распределении чистой прибыли по итогам 2018 года, полученной в размере 509,8 млн руб. за вычетом 81,5 млн руб. целевой прибыли, сообщается в отчетности компании. На покрытие выпадающих доходов от применения платы за подключение к сетям направят 52,2 млн руб., еще 228,3 млн руб. решено оставить в распоряжении компании для реализации инвестиционных проектов.

На выплату дивидендов будет направлено 229,3 млн руб. из расчета 3,52 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплаты будут произведены не позднее 6 августа.

Также акционеры избрали совет директоров. Вместо начальника управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз» Евгения Дмитриева председателем совета был избран главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию ООО Артем Ивановский. Остальные шесть членов совета были переизбраны.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» было зарегистрировано в 1994 году. Уставный капитал составляет 325,8 млн руб. Основной вид деятельности компании – распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям. Гендиректором компании является Сергей Комиссаров. 49,46% долей принадлежат АО «Газпром газораспределение» (Санкт-Петербург), 25,54% – ПАО «Газпром» (Москва), 13,51% – ООО «Устюггаз» (Великий Устюг). Остальные доли распределены между другими юрлицами. По итогам 2018 года при выручке в 5,06 млрд руб. чистая прибыль составила 591,3 млн руб.

Анастасия Еремина