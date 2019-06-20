«Грех не потратиться на натуральный камень»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова объясняет, почему искусственно выращенные камни не могут потеснить натуральные.

Председатель совета директоров группы Rapaport — а это одно из главных имен алмазной индустрии — Мартин Рапапорт уже не раз высказывался по поводу лабораторно выращенных алмазов. Высказывался негативно. Но на собственной онлайн-платформе RapNet, являющейся лидером в торговле ограненным алмазами, Мартин решил устроить что-то типа демократических выборов, предложив зарегистрированным пользователям — а это профессионалы алмазной индустрии со всего мира — ответить на три вопроса.

Вопрос первый: должны ли на платформе продавать лабораторно выращенные камни? 79% ответили «нет». Вопрос второй: следует ли Rapaport создать прайс-лист для искусственно выращенных алмазов? Такой, какой существует для камней натуральных и давно является для них ценовым ориентиром. Снова «нет» — так ответило 74% опрошенных. Ну и наконец: должны ли продавцы открывать информацию об облагораживании искусственно выращенных камней? Тут вообще полное единодушие: 88% пользователей ответили «да».

Правда, отвечали далеко не все. На платформе зарегистрировано почти 15 тыс. человек, а голосовало семь с небольшим тысяч. Но и голосование шло всего несколько дней — не все успели. Да и не выборы это, а опрос активных пользователей, мнение которых обязательно стоит принять к сведению. В том числе и Rapaport, для которых вопрос лабораторных камней очень насущный.

Но почему, собственно, такое категорическое «нет»? Вот есть выращенные камни, они дешевле натуральных, да и сделаны с соблюдением различных этических и экологических требований. Свою позицию Мартин Рапапорт еще раз озвучил на традиционном завтраке Rapaport в Лас-Вегасе во время выставки JCK. Как он считает, есть свои минусы лабораторных камней. Например, продавцы будут смешивать их с натуральными, создавать путаницу в головах потребителя, чем и нанесут алмазной индустрии непоправимый репутационный урон. Кроме того, они затормозят развитие индустрии натуральных алмазов, особенно небольших месторождений.

По прогнозам Рапапорта, лабораторные мелкие камни точно выиграют спор у натуральных, а вот решающая битва за клиента состоится в области колец для помолвки. Почему в ней? Ведь вроде бы символ чувств — грех не потратиться на натуральный камень. Думаю, что ответ лежит не только в области величины рынка, и не только поэтому Мартин назвал эту битву решающей, но и в специфике клиентов. Ведь кольцо для помолвки — вещь во многом навязанная обществом. Оно должно быть. Его надо преподносить, сопровождая соответствующим текстом. И надо далеко не только тем, кто вообще хотел бы купить или подарить украшение. И что выберут такие клиенты, максимально от мира ограненных алмазов далекие, очень большой вопрос.