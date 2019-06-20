Владелец Первой мебельной фабрики купил недвижимость на Каменном острове

В рамках плановой приватизации по поручению Росимущества на торгах ЭТП РАД в Петербурге продано трехэтажное здание бывшей гостиницы на набережной Малой Невки, 13А площадью 586 кв. м с земельным участком под ним площадью 1,5 тыс. кв. м на Каменном острове. Стартовая цена продажи составила 107,1 млн рублей, сообщает «Деловой Петербург».

На лот претендовало два участника. Победителем торгов стал ИП Александр Шестаков.

Напомним, что господин Шестаков является генеральным директором Первой мебельной фабрики.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что бизнесмен также завершил приобретение недвижимости в квартале между Балтийским вокзалом и ТРК «Варшавский экспресс» на набережной Обводного канала. На этом участке планируется построить многофункциональный комплекс общей площадью 80 тыс. кв. м с торговыми и офисными кластерами, а также сервисным апарт-отелем. Объем инвестиций в этот проект со стороны господина Шестакова оценивается в 6-7 млрд руб.