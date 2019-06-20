В Ростове в Суворовском построят три детских сада и школу

Губернатор Ростовской области пообещал построить три детских сада и школу в Суворовском районе, жители которого пожаловались президенту на нехватку социальной инфраструктуры в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным",. Об этом сообщает ТАСС.

"В Суворовском микрорайоне уже работают два детских сада по 170 мест каждый, в этом году откроется школа на 1340 мест. Ведется плановая работа по развитию социальной инфраструктуры в этом микрорайоне: до 2022 года в Суворовском будут открыты еще три детских сада в общей сложности почти на 400 мест и еще одна школа на 1,3 тыс. учеников", - передает издание слова губернатора.

Напомним, во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители Суворовского микрорайона в Ростове пожаловались на отсутствие в районе детских садов. По словам ростовчан, детские сады ранее планировались, но сейчас на их месте строят новые высотки.

Дарья Голякова