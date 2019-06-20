Чиновники Набережных Челнов выехали к пожаловавшейся Владимиру Путину на проблемы с гражданством семье

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправил к семье Люльковичей сотрудников администрации Набережных Челнов для решения их проблемы с гражданством, сообщила «Бизнес Online» представитель Казанского кремля Лилия Галимова. Это произошло меньше, чем через полтора часа после жалобы Люльковичей Владимиру Путину сегодня в эфире «Прямой линии».

Семья из девяти человек приехала в 2014 году в Татарстан как беженцы из украинского города Торец. Однако ее члены не могут получить гражданство из-за процессуальных проблем — взрослые изготавливают музыкальные инструменты на продажу и не могут официально подтвердить свой доход. Глава государства выслушав Люльковичей, пообещал вместе с Рустамом Миннихановым решить проблему: «В вашем случае решение будет принято быстро. В целом мы посмотрим, что можно сделать».

«По поручению президента Республики Татарстан к семье выехали ответственные чиновники администрации Набережных челнов. По результатам встречи будут подготовлены предложения по вариантам решения этого вопроса»,— сообщила госпожа Галимова по итогам «Прямой линии».

“Ъ-Казань”