ЛУКОЙЛ признали прибыльным для инвесторов

Российский ЛУКОЙЛ вошел в десятку самых прибыльных компаний в мире для инвесторов. Такой рейтинг больше 20 лет составляет компания The Boston Consulting Group: ее эксперты считают, сколько могли заработать акционеры на покупке и продаже акций с учетом полученных за это время дивидендов. В этот раз ЛУКОЙЛ стал десятым в этом рейтинге. За пять лет доходность акций компаний составила 27% — сюда входит и рост стоимости бумаг, и дивиденды. Первые места в рейтинге заняли американские и китайские корпорации.

Как российской нефтяной компании удалось принести инвесторам такую доходность? Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов считает, что ЛУКОЙЛ смог воспользоваться благоприятной конъюнктурой и льготами от государства: «Главная причина — это отраслевой фактор. При том, что цена на нефть остается на высоких уровнях благодаря сделке "ОПЕК плюс" по сокращению добычи, в прошлом году была достаточно приличная девальвация рубля. Так что сказалась высокая рублевая цена на сырье, что привело к росту прибыли всех компаний нефтегазового сектора.

Что касается ЛУКОЙЛа, то он разрабатывает ряд новых месторождений с налоговыми льготами, что повышает прибыль компании.

Кроме того, она достаточно успешно работает с издержками, что тоже влияет на ее прибыльность. Между тем, думаю, что самыми прибыльными в течение ближайшего времени будут компании на рынках со слабой конкуренцией. Возможно, это технологический бизнес, который развивает новые продукты, у которых нет пока еще конкурентов. Конечно же, прибыльными станут и компании-монополии сегмента, например, инфраструктурные. Они тоже будут показывать высокую норму прибыли. Что касается, стратегии инвестирования, то вариант "купи и держи" сейчас достаточно популярен. Например, Уоррен Баффетт считает, что акции нужно вообще держать пожизненно и передавать по наследству. Но в России, конечно, инвесторы придерживаются более краткосрочных стратегий и держат акции иногда несколько недель, иногда — несколько месяцев, потому что конъюнктура в России меняется достаточно быстро. Так что сложно что-то прогнозировать на пять-десять лет, но на год-два вполне можно и держать какие-то бумаги».

Сейчас в рейтинге наиболее доходных для инвесторов компаний больше всего мест занимают технологические корпорации. Но при первой же серьезной рецессии ситуация резко изменится, уверен эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Он также добавил, что в России в ближайшие годы лучше всего будут себя чувствовать экспортеры природных ресурсов: «Технологический сектор очень динамично растет, когда есть хорошие экономические условия, но он первым же и падает, когда они ухудшаются. Это очень волатильный сектор, поэтому если мы будем говорить про рецессию, то скорее всего нынешние лидеры в мгновение ока окажутся аутсайдерами.

Вариантом для инвестиций могут стать различные защитные активы, которые более или менее неплохо чувствуют себя в условиях рецессии.

Это, например, сектор электроэнергетики, телекоммуникаций. Российские экспортные компании, в свою очередь, одни из самых конкурентоспособных в мире. И даже если рубль и укрепится, что сейчас он пытается сделать, то Центробанк найдет способ его ослабить. Соответственно, рубль уже теперь приклеился к этим отметкам "60+". И пока эта ситуация сохраняется, дальше все будет точно так же».

Помимо ЛУКОЙЛа, в список самых доходных в мире компаний попал российский НОВАТЭК, который оказался на 20-м месте, и Сбербанк, занявший 48-ю позицию.

Сергей Гусев