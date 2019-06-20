Недостроенный дом «ДСК» в Азове оценили в 13 млн рулей

Имущество «Донской строительной компании» («ДСК») оценили в 19,7 млн руб, информация об этом есть в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Так, здание семиэтажного недостроенного дома оценили в 16,3 млн руб. Дом готов на 13%. Общая площадь здания - 4,9 тыс. кв. м, количество квартир — 60. Кроме того, участок под строением общей площадью 3 тыс кв. м. оценили в 6,5 млн руб.

Напомним, иск о банкротстве застройщика в апреле 2016 года подал ООО «Трест». Компанию признали банкротом 11 февраля текущего года, в отношении нее введена процедура конкурсного производства сроком до 5 августа 2019 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «Донская строительная компания» основано в 2006 году в Азове Ростовской области. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Дарья Голякова