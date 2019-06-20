На Дону предпринимателя оштрафовали за продажу запрещенного лекарства

Арбитражный суд Ростовской области привлек индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности за продажу «Эреспала» — лекарства, запрещенного в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзор.

Отмечается, что еще в феврале текущего года Росздравнадзор уведомил все фармацевтические организации о том, что продажа «Эреспала» теперь запрещена на территории всей страны. На предпринимателя было заведено дело по ч.2 ст.6.33 КоАП РФ, сумма штрафа составила 100 тыс. руб.

Напомним, в феврале 2019 года Росздравнадзор запретил продажу в России препаратов от кашля «Эреспал» и «Эпистат», содержащих фенспирид. Исследования показали, что фенспирид может вызывать опасное нарушение сердечного ритма. Лекарства продавалось в России в сиропе и таблетках и применялось при кашле.

Кристина Федичкина