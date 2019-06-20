СМИ: КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным

Конституционный суд (КС) Украины признал конституционным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщают источники «Интерфакса» и «Укринформ». По их словам, соответствующее решение было принято сегодня, 20 июня, на закрытом заседании Большой палаты КС. Как уточняет собеседник «Интерфакса», таким образом, согласно указу, выборы в Раду пройдут 21 июля.

О намерении распустить Раду господин Зеленский заявил сразу после своего избрания. По его мнению, украинский парламент не выполняет обещания, данные народу. 23 мая указ о роспуске вступил в силу. После этого украинские депутаты оспорили роспуск Рады в Конституционном суде. С соответствующим иском обратились 62 человека.

Как Верховная рада помешала планам Владимира Зеленского получить подконтрольный парламент, читайте в публикации “Ъ”.