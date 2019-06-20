Умер владелец «Уралсиба», петербургский банкир Владимир Коган

В четверг, 20 июня, стало известно о смерти владельца банка «Уралсиб», петербургского бизнесмена Владимира Когана. Об этом со ссылкой на представителя семьи банкира сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2018 году господин Коган перенес инсульт.

Владимир Коган родился в 1963 году в Ленинграде. Он являлся владельцем контрольного пакета акций, председателем наблюдательного совета банка «Уралсиб» и бывшим совладельцем Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга. В 2008 -2011 годах занимал должность директора департамента строительства Минрегионразвития РФ, с июля по декабрь 2012 года — замминистра регионального развития – руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Forbes в 2018 году поставил его на 91-ю позицию среди богатейших людей России с состоянием $1,1 млрд.