Психология несчастья

Есть люди, которые чаще других попадают в неприятные ситуации, а среди них есть категория особенно невезучих, которым не просто не везет, а невезение повторяется многократно, причем в одних и тех же ситуациях. Про таких говорят, что они постоянно наступают на одни и те же грабли. Профессор Марбе объяснил, почему это с ними происходит.

Говоря научным языком, Карл Марбе доказал, что людям свойственна разная степень переключаемости установок. Человек, обладающий хорошей способностью к смене установок (психомоторных, перцептивных, аффективных и прочих), реже оказывается виновником аварий и несчастных случаев, особенно если они происходят при обстоятельствах, которые уже приводили этого человека к такой же аварии. Люди с низкой способностью к переключению установок имеют психологическую склонность к несчастным случаям, авариям (Unfallneigung, по терминологии Марбе), а самого такого хронического неудачника он назвал Unfller («аварийщик»).

То же самое, но гораздо проще, объяснил сам Карл Марбе: «Люди очень сильно различаются в своей способности адаптироваться к опасным ситуациям. Многим людям повторная настройка личности кажется желательной и приятной. Для других это невыносимо». К счастью, таких людей мало, но они, увы, всегда были, есть и будут. Количественно их долю впервые оценили британские ученые во время Первой мировой войны среди работниц военного завода. Тогда выяснилось, что распределение многократно травмированных работниц на одном и том же конвейере подчиняется закону Пуассона, который еще называют «законом редких событий».

В 1920-х годах в Англии продолжили исследование «неравной склонности к несчастным случаям», как британские статистики назвали это явление, расширив его временные рамки (были собраны данные за 15 лет) и включив в него всех неудачников вне зависимости от их пола и обстоятельств травм (на работе, на улице, дома). Результат был тот же и тоже идеально вписывался в распределение Пуассона. В это же время в Германии «крупная страховая компания», название которой профессор Марбе не указывает, предоставила ему свою статистику несчастных случаев с их клиентами за пять лет и попросила его разобраться, что с ними происходит. Как пишет Марбе: «Мне удалось показать, что вероятность того, что данный человек получит травму в результате несчастного случая, напрямую зависит от количества аварийных травм, которые он уже имел ранее». Кроме того, уже по собственному почину Марбе «на основе данных немецких железных дорог показал, что вероятность того, что данный рабочий причинит ущерб, также будет напрямую зависеть от того, сколько раз он уже причинял ущерб в течение определенного периода времени в прошлом. Также удалось показать, что те люди, которые часто страдают от несчастных случаев, являются теми же, кто неоднократно их вызывает».

Иными словами, Карл Марбе повторил исследование британских статистиков и получил тот же результат, что они. Разница состояла только в том, что Марбе не остановился на констатации факта и придумывании всевозможных гипотез, которые могли бы его объяснить, а предпринял серию психологических экспериментов непосредственно с неудачниками, чтобы не гадать насчет причины явления, а знать ее точно. «Психологический анализ и эксперименты показали, что психологические предпосылки причинения ущерба и особой ответственности за несчастный случай в целом являются одними и теми же,— пишет Марбе.— Эти факты привели меня к понятию Unfller (“аварийщик”) и к признанию глубокого значения психологии личности в предотвращении производственных повреждений и несчастных случаев всех видов». По Марбе, психологическая причина у неудачников была одна и та же — уже упоминавшаяся выше слабая способность к переключаемости психологических установок.

Неудобная теория

Сейчас в ненаучных источниках открытую Карлом Марбе «зависимость более поздних несчастных случаев от предшествующих» называют «законом Марбе» или его же «законом повторения». Но сам Марбе не претендовал на открытие каких-либо законов в данной области психологии. Единственный закон его имени касается совсем иной закономерности в психологии (длительность паузы пациента перед ответом на вопрос психолога, какие ассоциации у него вызывает то или иное слово, зависит от того, как часто задается один и тот же вопрос). Всю свою теорию неудачников Марбе изложил простыми словами, понятными человеку, далекому от тонкостей науки психологии, в трех брошюрах, опубликованных в Германии на немецком языке в период с 1926 по 1931 год.

Также, наверное, следует сказать, что устоявшийся в психологии перевод немецкого термина Марбе Unfller на русский язык как «аварийщик», а Unfallneigung — как «склонность в аварийности» изначально не имел ничего общего с автомобильными и авиационными авариями. В 1920-е годы и ранее их изучали только статистики, а в поле зрения психологов они впервые попали только в 1933 году. Правда, попав туда, с конца 1940-х они начинают вытеснять из психологии аварийности все остальные аварийные ситуации, и сейчас психология аварийности на 90% либо автомобильная, либо авиационная. А имя Карла Марбе сегодня изрядно подзабыто, и дело тут не только в том, что с тех пор прошло без малого сто лет.

Его и его психологию аварийности постарались забыть почти сразу после того, как она появилась. Профессор Марбе писал: «Я придаю особое значение понятию сиюминутной личности (momentane Persnlichkeit) и тому, что, несмотря на большое значение врожденного фактора и более глубоких уровней личности, индивид все же является как бы другой личностью в каждый момент». Но даже этот реверанс в сторону лабильности человеческой психики не перечеркивал главного вывода его теории аварийности: повторяемость несчастных случаев с одним и тем же человеком есть результат его природной предрасположенности к несчастью.

Его фатальную обреченность неудачников от рождения пытались опровергнуть много раз. Психологи А. А. Калюжный и М. А. Бухарбаев упоминают почти анекдотический случай, когда в порыве опровергнуть теорию Марбе ученый МГУ В. Киршнер на основе статистики по преступникам-рецидивистам, сам того не чая, доказал, что природные качества, обусловливающие подверженность несчастным случаям по Марбе, определяют еще и предрасположенность людей к преступлениям. Но не надо думать, что Марбе опровергали только в Советском Союзе, более серьезно опровержением его психологи занимались как раз на Западе, где ученые были лишены возможности безапелляционно клеить на него ярлыки «классового врага», «наймита капитала», «предтечи фашизма» и т. п.

От теории Марбе не просто веяло безысходностью, она входила в конфликт с демократическими правами личности, с «очевидными истинами, что все люди сотворены равными, что им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся жизнь, свобода и право на счастье», как записано в Декларации независимости США. Чего же стоит право на счастье, если сам Творец наделяет часть людей при рождении перманентным несчастьем?

Ученым приходилось искать любые иные личностные причины аварийности: пробелы в обpазовании, ригидность пpиобpетенных механизмов поведения, нестабильность функций, отсутствие умения pефлексивной оценки ситуации и собственного состояния, недостатки самодисциплины, снижение мотивации и т. п. Но несмотря на все усилия психологов, до сих пор никому из них не удалось предложить более логически стройное и более доказательное объяснение причины несчастий неудачников-рецидивистов.

Сам Марбе не пытался спорить со своими критиками и тем более оправдываться, после 1931 года он не возвращался к своей теории неудачников. Разумеется, со временем на основе его теории были составлены всевозможные тесты на профпригодность летчиков, профессиональных шоферов, работников опасных производств и т. д. Но ни одного водителя личного автомобиля не удастся лишить прав на основании его природной психологической неудачливости: он такого психолога по судам затаскает.

Вот и получается, что чем реже будут вспоминать про теорию неудачников Марбе, тем спокойнее будет всем. А еще лучше превратить ее в шутку, как это, например, сделано в комедии «Бриллиантовая рука» в песенке Андрея Миронова про несчастных дикарей с «острова невезения» (там, кстати, есть и рецепт исцеления природной невезучести): «Что они ни делают, не идут дела,/ Видно, в понедельник их мама родила./ Плачут, Богу молятся, не жалея слез,/ Крокодил не ловится, не растет кокос./ Вроде не бездельники и могли бы жить,/ Им бы понедельники взять и отменить».

Хронический неудачник Марбе

В истории науки профессор Марбе остался одним из представителей «вюрцбургской школы» психологии, изучавшей механизм возникновения мыслей у человека методом интроспекции, то есть на себе самом. Если объяснить их метод простыми словами, то профессора Вюрцбургского университета не мучили расспросами психически неуравновешенных дам, как Зигмунд Фрейд, а садились друг напротив друга и рассказывали своему визави, как у них возникают те или иные мысли. И добились результата: мысль оказалась не голым результатом ассоциаций, как считали раньше, а возникала и развивалась по собственным законам, в частности, благодаря часто неосознаваемой мотивации. В дальнейшем вюрцбургское направление, которое историки науки назовут «серебряным веком немецкой психологии», трансформировалось в современную когнитивную психологию.

Но и в ряду исследователей мысли Карл Марбе остался в тени своих коллег по Вюрцбургскому университету: сейчас его упоминают лишь как «одного из…», часто без упоминания, что же именно он сделал для прояснения механизмов мыслительного процесса. Марбе действительно выпадал из академического круга профессоров, потому что много времени и сил он тратил как практикующий психолог: в 1910-е годы был довольно известным в Германии судебным психологом.

Известность ему принес первый же процесс, в котором он участвовал. В 1911 году некоего учителя гимназии из Вюрцбурга судили по обвинению в сексуальных домогательствах к ученицам, за ходом судебного разбирательства следила вся страна. Пикантность процессу придавала сложившаяся в начале прошлого века в Германии судебная практика, когда к показаниям детей, подростков и особенно женщин заведомо относились с предубеждением. Судебные психологи, выступавшие тогда в немецких судах, часто приводили в качестве научного аргумента пересказ работы своего коллеги психиатра Пауля Мёбиуса с провокационным названием «О физиологическом идиотизме женщин». В нем автор писал, что женщины по своей природе, в силу физиологических причин, практически всегда лгут. Профессор Марбе этим приемом не воспользовался, но тоже убедил суд, что доверять показаниям девочек пубертатного возраста в таком деле нельзя, они могут солгать ради известности.

Учителя оправдали, а профессор Марбе вызвался давать показания на другом громком процессе в земельном суде Фрайбурга по делу крушения пассажирского поезда на станции Мюльхайм (Баден-Вюртемберг), при котором погибли 14 человек и 32 получили увечья. Это был первый в Германии случай, когда машинист поезда напился и заснул. В своей автобиографии Марбе с нескрываемой гордостью пишет: «Психология оказалась полезной для объяснения многого в этом деле, и меня тогда впервые назвали “медицинским экспертом”». Но прошло время, известность тоже прошла, он стал одним из многих судебных психологов, а потом и вовсе бросил это занятие.

В 1920-е годы Марбе подрядился адаптировать для Германии новую, пришедшую из США науку — «психологию рекламы», но первую в Европе книгу по психологии рекламы, выдержавшую три переиздания, разошедшуюся огромным тиражом и ставшую настольным пособием для европейских рекламных агентств в предвоенные годы, написал его студент Теодор Кениг. Про судьбу теории хронических неудачников Марбе уже сказано выше.

В 1935 году профессор вышел в отставку. А в 1945 году он пытался опубликовать свою книгу «Zeitgeme populre Betrachtungen fr die kultivierte Welt» («Своевременные наблюдения для просвещенного мира») о трансформации психологии масс под влиянием нацизма. С риском для жизни он вел исследование психологии нацизма в течение десяти лет, наблюдая за этим процессом изнутри, из Вюрцбурга. Но издателя для книги он не нашел: все, к кому он обращался, под разными предлогами отказались ее печатать. Опубликована она была только в 2013 году ограниченным тиражом как памятник истории психологии. Похоже, что и от его закономерностей психологии масс в тоталитарном обществе безопаснее держаться подальше даже сегодня.

Выходит, что сам профессор Карл Марбе был в известной мере хроническим неудачником. Если не в жизни, то в психологии точно им был.

Сергей Петухов