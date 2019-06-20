РНК вместо переливания крови

Группа российских ученых получила патент на открытие — использование лимфоцитарной РНК вместо лимфоцитов. Достоинство метода в том, что РНК не вызывает иммунного конфликта в организме — в отличие от лимфоцитов. То есть можно ограничиться введением РНК и не переливать кровь.

Попытки перелить кровь от человека человеку предпринимались с конца ХVIII века. По непонятным причинам некоторые переливания заканчивались блистательными результатами, а другие — смертью больного. Ответ на этот вопрос дал венский ученый Карл Ландштейнер, который открыл в 1901 году группы крови. Это знание помогло человечеству спасти миллиарды жизней. Переливание крови по сей день остается универсальным и широко распространенным методом лечения — и не только при значительной кровопотере, но и во множестве других случаев: при анемии, тяжелых отравлениях, септических явлениях и гематологических заболеваниях.

Независимо от Карла Ландштейнера, но несколько позднее группы крови были открыты и чешским врачом Яном Янским. Что удивительно, так это то, что оба врача не ставили перед собой специальной задачи изучения серологических (серология — наука о свойствах сыворотки крови) особенностей разных людей. Одного интересовал вопрос об изменении агглютинационных (склеивающих) свойств сыворотки крови больных при инфекционных болезнях, а другого — при психических заболеваниях, в частности при эпилепсии. Это обстоятельство, а также слишком молодой возраст Ландштейнера послужили для некоторых биографов основанием полагать, что его открытие было сделано случайно. Тем не менее именно в день рождения Ландштейнера решено проводить Всемирный день донора крови.

Ландштейнер открыл только три группы крови: среди обследованных им пациентов, видимо, по малости их числа, всего дюжина, не встретилось четвертой группы крови, самой редкой из всех. Четвертую группу крови открыли его ученики — Адриано Штурли и Альфред Декастелло, один из которых был испытуемым в эксперименте Ландштейнера, приведшем к открытию первых трех групп. А шестью годами позже Ян Янский произвел то же самое открытие, подтвердив наличие трех групп крови. Именно Янский создал и принятую ныне классификацию групп крови, дав им цифровые обозначения. Она используется и в настоящее время, дополненная в 1928 году гигиенической комиссией Лиги Наций еще и буквенными обозначениями.

Большая заслуга Яна Янского и в том, что он способствовал внедрению классификации групп крови в медицинскую практику. В начале Первой мировой войны он добровольно ушел на фронт полковым врачом. На фронте он все переливания крови проводил с учетом соответствия групп крови донора и реципиента. Следуя его примеру, подбор проводили и другие врачи.

В 1922 году Карл Ландштейнер переехал жить в США и стал работать в Рокфеллеровском институте. В 1930 году Карл Ландштейнер получил за свое открытие Нобелевскую премию.

А годом ранее родилась Анна Георгиевна Бабаева — заслуженный деятель науки, профессор, доктор медицинских наук. Она всю свою научную жизнь посвятила изучению регенерации внутренних органов у млекопитающих.

В частности, Анна Бабаева установила, что лимфоциты играют ключевую роль в регуляции процессов регенерации. Таким образом, она показала, что лимфоциты не только заведуют иммунными процессами, но и процессами роста и размножения клеток организма, говоря ученым языком, несут на себе морфогенетическую функцию лимфоцитов.

Сложно найти подходящие лимфоциты, когда нужно пересадить их больному злокачественными новообразованиями крови. Характеристик у лимфоцитов много, куда больше, чем групп крови. Приходится перебрать до полутысячи доноров, чтобы найти соответствие. Даже не все близкие родственники могут служить донорами друг другу. Эту проблему и пыталась решить Анна Бабаева с коллегами Ниной Геворкян и Наталией Тишевской.

Они показали, что РНК лимфоцитов обладает набором свойств, присущих лимфоцитам, но в то же время РНК не обладает антигенными свойствами, поэтому РНК можно беспрепятственно вводить в чужой организм. И более того: в принципе лимфоцитарную РНК можно вводить людям даже от животных. Правда, использование ксеногенной (от одного вида другому) РНК требует еще дополнительных исследований.

РНК стимулирует процессы регенерации не только крови, но и органов. Самым важным в открытии Анны Бабаевой стала возможность замены повторного переливания крови больному РНК-терапией. Первое переливание необходимо, чтобы пересадить в больной организм здоровые кровяные клетки, которые послужат основой популяции, но выздоровление происходит только за счет восстановления кроветворной функции организма. РНК стимулирует и убыстряет такое восстановление.

Повторные переливания крови небезопасны, потому что чужая кровь несет в себе множество антигенов, они сенсибилизируют организм реципиента, и при повторной встрече он может дать иммунную реакцию — отторгнуть трансплантат. РНК-терапия ничем таким не угрожает.

Не во всех случаях возможна замена гемотрансфузии введением препаратов лимфоцитарной РНК. В случаях острой кровопотери переливанию крови нет альтернативы: на первый план выступает острая недостаточность функции тканевого дыхания.

Оксана Менейлюк