Ральф Лорен стал рыцарем-командором ордена Британской империи

Американский дизайнер, бизнесмен и филантроп Ральф Лорен на закрытой церемонии в Букингемском дворце получил почетный орден Британской империи из рук принца Чарльза. Ральф Лорен был удостоен звания рыцаря-командора за заслуги в области моды, став первым американским дизайнером получившим самый значимый орден Соединенного Королевства. Таким образом, Ральф Лорен оказался в кругу других американцев, получивших это звание. Среди них бывшие Президенты США Дуайт Д. Эйзенхауэр, Рональд Рейган, Джордж Г. У. Буш, бывшие мэры Нью-Йорка Майкл Блумберг и Рудольф Джулиани, актриса Анджелина Джоли, режиссер Стивен Спилберг, Билл и Мелинда Гейтс и Анжела Арендс.

Среди многочисленных благотворительных проектов, которые поддерживает компания Ralph Lauren Corporation — значительные пожертвования госпиталю Royal Marsden в Лондоне, где в июне 2016 года открылся Центр исследований рака груди Ральфа Лорена.. Учреждение внесло значительный вклад в раннюю диагностику и разработку новых лечебных препаратов.

Система орденов Великобритании отмечает исключительные достижения и заслуги перед нацией, в том числе иностранных граждан, которые получают почетные награды за значительный вклад в поддержание интересов Британии.